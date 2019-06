Cine este FC Astana, adversara CFR-ului din Champions League

Ziare.

com

Sponsorizata de compania nationala de cai ferate din Kazahstan, FC Astana a beneficiat inca din primul sezon de un buget impresionant si a reusit astfel sa atraga fotbalisti cu un nume mult mai mare decat nivelul clubului.In prezent, in lotul celor de la Astana se afla nu mai putin de 10 "stranieri", printre care si un roman, Dorin Rotariu, transferat in iarna acestui an.Vedetele sunt insa sarbul Antonio Rukavina, fost jucator la Borussia Dortmund sau Villareal, si croatul Marin Tomasov, trecut pe la Hajduk Split si 1860 Munchen.Sezonul 2019 al primei ligi din Kazahstan este in plina desfasurare, sistemul competitional fiind primavara-toamna, iar Astana este liderul campionatului cu 35 de puncte dupa 16 etape.Echipa joaca meciurile de acasa pe Astana Arena, un stadion cu o capacitate de 30 de mii de locuri construit in 2009.M.D.