Colaps financiar la CFR Cluj? "Va spun din sursele mele, sunt probleme mari"

Cel care a lansat aceasta informatie este fostul arbitru international Ion Craciunescu , aflat in studioul unei televiziuni de sport. Acesta spune ca lipsa transferurilor facute pe bani e cauzata de investitiile neacoperite ale clujenilor din ultimele 2 campionate."Cei de la CFR au niste probleme financiare serioase, va spun din sursele mele. Va fi greu sa se investeasca, CFR a cheltuit foarte mult anul trecut", a fost declaratia lui Craciunescu, fost arbitru la finala Champions League din 1995, pentru DigiSport.In aceasta vara la CFR au fost adusi mai multi jucatori , dar cei mai multi dintre ei liberi de contract, printre care: Yacouba Sylla (Stromsgodset), Andrei Burca ( FC Botosani), Mario Rondon ( Gaz Metan Medias), Michael Pereira (Malatyaspor), Mihai Butean ( Astra Giurgiu ), Luis Aurelio (Gaz Metan Medias), Mike Cestor (Astra Giurgiu), sau Mateo Susic (Sheriff).Doar 500.000 de euro a platit CFR Cluj pentru transferuri , in aceasta perioada de mercato.CFR va evolua miercuri pe teren propriu cu Celtic in prima mansa din turul III al Ligii Campionilor.In campionat, baietii lui Dan Petrescu sunt neinvinsi, avand 3 victorii si un singur egal, cel din runda inaugurala, cu Poli Iasi D.A.