Conducerea campioanei CFR Cluj, atac dur la arbitrul Sebastian Coltescu: "Ce cauta un asemenea om in arbitraj?"

Unul dintre actionarii celor de la CFR Cluj a avut o reactie dura fata de Coltescu, dupa a 800-a partida pe care CFR a disputat-o in istoria Ligii 1."Vreau sa va spun foarte sincer ca e inadmisibil ce s-a intamplat. E incredibil! In 2003, Coltescu ne-a facut acelasi lucru intr-un meci cu Corvinul. Ce cauta un asemenea om in arbitraj? Este neprofesionist! Nu pot sa-l acuz ca are ceva impotriva noastra, dar nu poti face asa ceva! A distrus un meci, a distrus munca oamenilor, nu se poate asa ceva. Ce cauta acest Coltescu in fotbal?!", si-a inceput tirada Stefan Gadola, unul dintre actionarii minoritari de la CFR Cluj, pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Coltescu i-a eliminat pe Camora si Vatca, iar in prima parte l-a trimis in tribune si pe antrenorul Dan Petrescu, pentru injurii repetate."Pe cine sa deranjam? N-avem pe cine, daca e sa fiu putin ironic! Va rog sa ma credeti, chiar zambesc! N-avem pe cine sa deranjam! Noi vom lupta corect si cinstit sa facem performanta, indiferent de ce fac altii", a mai punctat Gadola, pentru aceeasi sursa citata mai sus.CFR Cluj este pe locul 2 in Liga 1, la un punct in spatele liderului Gaz Metan Medias.D.A.