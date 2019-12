Culio si-a gasit echipa dupa plecarea de la CFR Cluj

Ziare.

com

Asa cum a promis, mijlocasul in varsta de 36 de ani va reveni in tara sa natala, Argentina, acolo unde va juca pana la finalul carierei.Potrivit publicatiei Perspectiva SUR , fostul jucator al campioanei Romaniei este pe punctul de a semna cu divizionara secunda Quilmes.El va lucra alaturi de Facundo Sava, cel care i-a fost coechipier la inceputul carierei, la Racing Club.Juan Culio a anuntat in urma cu cateva saptamani ca va pleca din Romania deoarece isi doreste sa revina in Argentina, acolo unde locuieste familia sa.M.D.