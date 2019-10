Dan Petrescu anunta revenirea in fotbal a lui George Tucudean

Ziare.

com

Antrenorul lui CFR Cluj Dan Petrescu este cel care a dat vestea cea mare, si anume ca Tucudean isi va relua pregatirea cu echipa ardeleana din luna decembrie, atunci cand atacantul va intra in ultimele 6 luni de contract cu CFR:"Asta e vestea cea mai buna pe care o primim, in afara de victorie. A venit astazi la antrenament, a venit dimineata... i-am zis sa se schimbe, a zis ca in decembrie. Ii zic, sigur? Cat mai ai contract? Pana in vara! Hai sa semnam pe cinci ani ca noi te vrem. Trebuie sa vrei si tu si sa poti. Ne dorim foarte mult ca George sa revina, avem nevoie mare de el. Culmea e ca, fara el, avem asa multe goluri marcate... In ultimii doi ani, in perioada asta nu cred ca aveam golurile astea, si George marca mai mult el, singur. Suta la suta, daca el va reveni vom fi mult mai puternici.Nu stiu cum va reactiona el dupa patru-cinci luni de absenta. I-as spune lui George sa aiba mare grija ce mananca si ce face in perioada asta. Si speram cu totii ca el sa vina si sa faca pregatirea de iarna cu echipa, ar fi extraordinar", a fost reactia lui Petrescu la conferinta de presa de sambata, de dupa victoria cu CSU Craiova, scor 2-0.Tucudean a si fost prezent in tribune la meciul mai sus amintit, meci decis de golurile lui Traore si Omrani in minutele 70 si 78.Atacantul de 28 de ani a suferit doua interventii chirurgicale pe cord, in acest an, peste care a trecut din fericire cu bine."Departe de teren e putin mai greu, dar incerc sa ma fac bine si sa joc din nou. Foarte bine ma simt, in decembrie voi incepe pregatirea. Mai intai singur, dupa aceea cu echipa. Sper sa incep sa joc din nou cand se reia campionatul, dupa vacanta", a vorbit fostul stelist dupa meci, pentru presa aflata in fata stadionului Dr. Constantin Radulescu.Citeste si:D.A.