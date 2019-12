Dan Petrescu anunta schimbari majore la CFR Cluj

Ziare.

com

Chiar daca ardelenii au avut o prima parte a sezonului excelenta, "Bursucul" nu este multumit in totalitate."Ma asteptam mai mult de la unii jucatori. Sunt convins ca in iarna vom face multe schimbari. Eu imi doresc mereu jucatori care fac fata ritmului si presiunii de la CFR Cluj. O sa vedeti cine nu se va mai prezenta la echipa", a spus Petrescu intr-o conferinta de presa.CFR Cluj a invins-o pe Astra Giurgiu cu 2-0 si a revenit pe primul loc, cu 41 de puncte, unul peste formatia pregatita de Bogdan Andone.De asemenea, ardelenii sunt calificati si in primavara Europa League , unde o vor intalni pe FC Sevilla in 16-imi.C.S.