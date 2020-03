Dan Petrescu da afara un jucator dupa doar cateva saptamani

Ziare.

"Bursucul" nu va mai conta pe atacantul ghanez Shafiu Mumuni, care nu a reusit sa il impresioneze, conform Telekom Sport.Varful in varsta de 24 de ani a venit la Cluj pe 22 februarie, dar Dan Petrescu s-a aratat nemultumit de el si a hotarat sa-l trimita acasa.El se va intoarce astfel la Ashanti Gold, dar are sanse mici sa ramana la aceasta echipa deoarece isi doreste sa joace intr-un alt campionat Shafiu Mumuni este cotat la 75 de mii de euro.CFR Cluj ii are deja in lot pe atacantii Billel Omrani, Mario Rondon si George Tucudean.C.S.