Dan Petrescu, despre cei de la FCSB: Mi se pare penibil ce fac

Supararea lui Petrescu a pornit de la faptul ca ros-albastrii au criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs."Ce sa mai zici dupa un asemenea meci, mai ai curajul sa vorbesti? Hai sa fim seriosi! Ce le-a facut Istvan Kovacs, le-a bagat mingea in poarta? Daca era galben, care era diferenta?Fault mai clar ca ala nu se poate. Putea sa dea si penalti, putea sa dea si rosu, putea sa dea si galben... intensitatea faultului a fost clar de rosu, nu neaparat ca scapa spre poarta sau nu. Dar daca si dupa meciul asta, cand nu ai niciun sut pe poarta, mai vorbesti despre arbitri , mi se pare penibil", a spus Petrescu, potrivit Telekom Sport.Amintim ca FCSB a fost invinsa de CFR Cluj , scor 0-1, in etapa a 23-a din Liga 1 Singurul gol al meciului a fost marcat de brazilianul Vinicius, cu un sut din marginea careului.Dupa acest rezultat, FCSB se afla la opt puncte in spatele liderului CFR Cluj C.S.