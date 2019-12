Dan Petrescu, despre meciul decisiv pentru calificarea in primavara Europa League

Ziare.

"E clar ca e bine sa ai 2 variante din 3 pentru a te califica, dar daca jucam la egal pierdem sigur. Pentru ca putem sa primim gol in minutul 95. Noi trebuie sa intram pe teren sa castigam. Stim ca Celtic a castigat ultimele 12 meciuri oficiale. Deci sunt intr-o forma fantastica. Trebuie sa le punem probleme, daca nu le punem ne va fi foarte greu. Sunt sigur ca Celtic nu va fi multumita cu un egal. Cunosc antrenorul si mentalitatea lor, sunt sigur ca ei vor dori maine sa castige. Noi vrem sa ne calificam, nu ne mai intereseaza ce va fi... pentru ca am ajuns aici si ar fi pacat pentru jucatori. Daca ne vom califica va fi un mic miracol, pentru ca Lazio e pe locul 3 in Italia, Rennes poate fi si ea pe locul 3 in Franta, iar despre Celtic nu mai zic nimic... Daca vom incheia si anul pe primul loc in Liga I atunci ar fi tot un mic miracol, pentru ca a fost cea mai grea jumatate de sezon din cariera mea, cu cele mai multe meciuri", a afirmat tehnicianul."Nu cred ca la acest meci va conta prima de calificare. Ar fi pacat sa ne gandim la bani acum. E ceva unic pentru un jucator, pentru un antrenor. Sa nu regretam acest moment, asta mi-e mie frica. Pentru ca nu mai stii cand apare sansa asta. Eu sunt sceptic ca va mai aparea ocazia asta foarte curand, ca o echipa din Romania sa ajunga in primavara europeana, avand in vedere bugetele cluburilor din tara noastra", a adaugat Petrescu.Antrenorul a mentionat ca gruparea scotiana poate castiga titlul in Romania chiar si cu a treia sa echipa. "Celtic poate sa vina cu 3 echipe in campionatul romanesc si poate castiga cu toate titlul aici. Asta e valoarea clubului Celtic. Ei pot castiga titlul in Romania cu toate primele 3 echipe ale lor, asa ca e normal ca ei sunt favoriti. Celtic poate merge pana la capat, poate castiga Europa League. La fel si Lazio daca se califica, pentru ca amandoua sunt foarte bune. Dupa parerea mea Celtic si Lazio sunt echipe de Champions League . Indiferent ce se va spune, noi vom fi foarte tristi si suparati daca vom rata calificarea. Chiar daca eu nu ma asteptam sa jucam ultimul meci acasa cu calificarea pe masa. Chiar nu ma asteptam, nici macar 1%. Dar daca vom rata calificarea maine va fi una dintre cele mai triste momente din cariera mea de antrenor, asta e clar", a mai spus Dan Petrescu.Echipa de fotbal CFR Cluj intalneste, joi, de la ora 19:55, pe teren propriu, formatia Celtic Glasgow, intr-o partida contand pentru ultima etapa a Grupei E a Europa League.