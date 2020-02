Dan Petrescu, furios dupa remiza cu Viitorul lui Hagi

Ziare.

Antrenorul liderului din Liga 1 a acuzat ca CFR Cluj este dezavantajata de arbitraj si ca i se pun piedici in cursa pentru castigarea titlului."De obicei, la 0-0 nu am probleme, dar cred ca dupa cum am jucat meritam sa castigam. Am avut 5 ocazii mari, ei au avut doua. Cred ca a fost un penalty la Costache, dar nimeni nu zice de el nimic, ca nu au interes. Costache a dat in minge si de Nooijer l-a lovit. Putin suparat si de chestia asta, al doilea meci in care nu primim penalty. Nu as vrea sa dau vina pe arbitru, dar azi e...nici cand jucam in deplasare nu jucam asa, dar m-am obisnuit deja. Sunt convins ca anul acesta va fi foarte greu pentru CFR sa mai castige campionatul, din toate punctele de vedere.Eu i-am felicitat pe baieti pentru atitudine, mai ales ca terenul nu era foarte bun si adversarul avea mare nevoie de o victorie mult mai mult decat de un egal, pentru ca nu depind de ei, decat daca castigau doua meciuri . Asa, acum asteapta alte rezultate, ca sa ajunga in play-off", a spus Petrescu, potrivit Telekom Sport.In urma acestui rezultat, CFR Cluj ocupa locul 1 in Liga 1, cu 49 de puncte, la sase peste Universitatea Craiova si FCSB , care au un meci mai putin disputat.Oltenii vor intalni in aceasta etapa Poli Iasi , iar FCSB va disputa derbiul cu Dinamo C.S.