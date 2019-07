Dan Petrescu, in razboi cu criticii dupa calificarea CFR-ului: "M-am saturat de trofee, nu mai am ce sa demonstrez in Romania!"

Ziare.

Fericit si descatusat dupa ce campionii au invins Astana si s-au calificat in turul II preliminar al Champions League , "Bursucul" a rabufnit imediat dupa fluierul de final."Echipa a jucat foarte bine si a inceput excelent meciul. Am fost agresivi, ofensivi. Ne-a ajutat mult primul gol. Apoi am avut o bara, un penalti, un gol anulat... foarte multe evenimente. Fotbalul e format din detalii.In primele 3 meciuri echipa a jucat bine, dar a fost facuta praf. Eu nu mai eram bun, Culio era batran, asta s-a spus. Asta e Romania, asta e presa! Accept orice critica, dar nu accept ca despre un jucator sa se vorbeasca in caterinca, sa se spuna sa ii mai dam 5 ani de contract lui Culio. Pai e cel mai bun jucator din istoria lui CFR!Ma bucur pentru echipa, pentru club si pentru mine. Cine ma judeca pe mine? N-au fost si ei antrenori si nu au facut nimic, iar eu m-am saturat de trofee? Nu am realizat nimic azi, daca ne bate Tel Aviv tot eliminati suntem. Nu inseamna ca daca ne-am calificat acum nu sunt antrenor bun. Eu nu mai am ce sa demonstrez in Romania! Accept criticile, dar sa nu fie rautati", a spus Petrescu la Look.CFR Cluj s-a calificat in turul II preliminar al Champions League dupa ce a invins clar gruparea FC Astana, din Kazahstan.Invinsi cu 1-0 in partida tur, elevii lui Petrescu s-au impus cu 3-1 pe teren propriu si au obtinut biletele pentru faza urmatoare a competitiei.Mai departe, CFR va infrunta chiar saptamana viitoare gruparea israeliana Maccabi Tel Aviv.M.D.