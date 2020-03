Dan Petrescu nu-si revine dupa eliminarea din Europa League: Lanseaza acuzatii in toate partile

Ziare.

Antrenorul campioanei Romaniei spune ca se simte o victima si afirma ca este stresat si suparat."Sunt putin frustrat pentru ca in Cupa am iesit nu stiu de ce. In Europa League am iesit pentru ca asa a vrut un arbitru. Ma simt frustrat pentru ca si in campionat mi s-au luat jumatate de puncte. Sunt foarte stresat, suparat.Vine un play-off in care noi avem sanse mici pentru a castiga campionatul. Pe mine ma sperie orice echipa din play-off. Nu am vazut meciul lui Botosani. Cei de la Botosani vor titlul dar nu spun nimanui. Au lot, au arbitraj. Ei vor titlul. Toata lumea din play-off vrea titlul dar nu o sa declare", a spus Dan Petrescu, potrivit Fanatik De asemenea, Petrescu s-a aratat nemultumit de faptul ca oficialii de la CFR Cluj nu au facut mai mult scandal dupa eliminarea din Europa League."Tot stadionul ne-a aplaudat, iar pe ei i-au huiduit. In Romania efectele au fost mult mai mici . Cred ca nici conducatorii clubului nostru nu au reusit sa transmita ceea ce a facut echipa. Ma bat singur.Toate echipele cu care am jucat au sunt pe 1 sau pe 2. Cred ca nici performanta noastra nu va fi egalata. Cu 10 milioane buget sa se faca ceea ce am facut noi. Nimeni nu va mai face vreodata. Am jucat cu Sevilla", a mai spus Petrescu.C.S.