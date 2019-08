Dan Petrescu, un car de nervi dupa victoria la scor: "N-am stiut ca esti regele Romaniei"

Ziare.

com

Antrenorul campioanei s-a aratat nemultumit de comportamentul arbitrului de rezerva, pe care l-a acuzat ca a fost foarte arogant."In Europa, al patrulea arbitru vorbeste frumos, sta cu mine, Sir, please, calm down! In Romania imi zice 'Aveti grija cum vorbiti cu mine. Alo, vedeti ca eu nu sunt oricine!' O, nici nu am stiut ca esti regele Romaniei, nu am stiut. Arogant, foarte arogant tot meciul. Il cheama pe arbitru si statea numai langa banca noastra.I-am zis, vezi ca la un meci de fotbal sunt doua banci de rezerve. Si antrenorul lor e norvos, si eu sunt nervos. De ce stai numai langa noi!? Mi s-a dus faima, dar nu inteleg de ce. El statea numai langa noi si arogant se uita la mine...dar acest arbitru de rezerva de azi nu l-am inteles. Cel de la centru a fost bun, n-am ce sa-i reprosez", a spus Petrescu, citat de Telekom Sport. CFR Cluj a castigat partida cu FC Botosani cu 4-1 si a revenit pe primul loc.Ardelenii au 17 puncte, doua peste Poli Iasi , echipa de pe locul secund.C.S.