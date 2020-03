Decizia luata de toate echipele din Liga 1 dupa ce campionatul a fost suspendat

Ziare.

com

Federatia Romana de Fotbal a hotarat la 12 martie suspendarea tuturor competitiilor fotbalistice pe teritoriul Romaniei pana la 31 martie avand in vedere deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind pericolul epidemic pe care-l reprezinta virusul COVID-19. In functie de evolutia situatiei la nivel national hotararea FRF poate suporta modificari.Jucatorii campioanei en titre a Romaniei, CFR Cluj, sunt acasa, alaturi de familii, directorul sportiv Bogdan Mara declarand, pentru AGERPRES, ca decizia de suspendare a antrenamentelor a fost luata pe perioada nedeterminata."Acum suntem in pauza, antrenamentele noastre centralizate sunt suspendate. Deocamdata nu stim pana cand, vom vedea, pana la noi ordine, pentru ca situatia se schimba. Niciun jucator strain de la noi nu este plecat, toata lumea este acasa, la Cluj, cu familiile si toti sunt bine. In momentul in care LPF si UEFA ne vor anunta si vom sti mai multe lucruri, atunci vom face si noi un program, vom sti in cunostinta de cauza cand sa programam revenirea la antrenamente. Insa acum totul este in aer, asteptam toti acele decizii, pana atunci fiecare este acasa la el", a afirmat Mara.Si formatia FCSB are programul de antrenamente suspendat, conducerea tehnica a echipei asteptand deciziile UEFA si FRF in ceea ce priveste soarta campionatului intern. Ultimul antrenament pe care jucatorii pregatiti de Bogdan Vintila l-au efectuat a avut loc, sambata, la baza sportiva de la Berceni.Clubul Universitatea Craiova a anuntat ca a decis sa-si suspende activitatea pana pe 21 aprilie, data la care intentioneaza sa efectueze un cantonament pentru a pregati finalul de play-off sau noul sezon competitional, in functie de deciziile ce se vor lua la nivel de organizator de competitie. In functie de evolutia situatiei pandemiei de COVID-19, data programata pentru reunirea echipei conduse de Corneliu Papura poate suferi modificari in sensul devansarii sau amanarii acesteia.Jucatorii echipei Astra Giurgiu au primit din partea conducerii clubului un set de recomandari privind combaterea raspandirii coronavirusului, printre care reguli de igiena, dar si interdictia de a intra in contact cu persoane care prezinta simptome. De asemenea, acestia au fost sfatuiti sa ramana cat mai mult timp posibil in casa. Fotbalistii antrenati de Bogdan Andone au liber pana miercuri si, in functie de deciziile luate de UEFA, astazi li se va comunica daca perioada in care nu vor face antrenamente se prelungeste sau nu.Presedintele clubului Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, a declarat pentru AGERPRES ca antrenamentele au fost sistate pana vineri, insa crede ca sunt sanse mari ca perioada de pauza sa fie prelungita."Noi suntem in legatura permanenta cu Liga Profesionista de Fotbal, la fel ca toti ceilalti presedinti din Liga I. Asteptam toti conferinta UEFA sa vedem ce facem mai departe. Jucatorii nostri sunt acasa in momentul asta, antrenamentele au fost suspendate de joia trecuta pana vineri si noi, conducerea, am fost de acord cu decizia antrenorului. Dar sunt destul de putine sanse ca baietii sa revina vineri la antrenamente in contextul asta. Cine poate sa isi asume responsabilitatea daca eu ii aduc la antrenament si unul dintre ei face ceva? Noi le-am dat program si fiecare lucreaza fizic acasa", a mentionat Marginean.Tehnicianul formatiei FC Botosani, Marius Croitoru, a suspendat activitatea la 12 martie, iar luni era programata reluarea pregatirii centralizate. Antrenamentul nu a mai avut insa loc, conducerea tehnica a gruparii din Botosani urmand sa stabileasca programul echipei dupa un anunt oficial din partea LPF, FRF si UEFA privind data reluarii competitiei.Ultimul antrenament efectuat de echipa lui Gheorghe Hagi, FC Viitorul, a fost miercuri seara, fotbalistii avand liber pana astazi inclusiv. Jucatorilor li s-a recomandat sa stea cat mai mult timp in locuinte si sa anunte conducerea la aparitia vreunei probleme de sanatate. Astazi, conducerea clubului urmeaza sa stabileasca programul pentru urmatoarea perioada, in functie si de deciziile LPF, FRF si UEFA.Noul antrenor al formatiei FC Dinamo, Adrian Mihalcea, a apucat sa faca un singur antrenament cu elevii sai, joi, dupa instalarea sa oficiala jucatorii fiind liberi. Acestia urmeaza sa fie instiintati telefonic de conducerea clubului in ceea ce priveste programul pentru perioada urmatoare.Fotbalistii echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au liber pana miercuri, ei primind recomandari din partea conducerii de a sta cat mai mult timp in casa. Gruparea a initiat si o campanie pe pagina oficiala de Facebook prin intermediul careia fotbalistii ii indeamna pe oameni sa urmeze recomandarile autoritatilor in contextul pandemiei de coronavirus. Programul echipei va fi stabilit dupa anuntul LPF si FRF in ceea ce priveste soarta actualului sezon competitional.Fotbalistii echipei CSM Poli Iasi sunt in pauza in ceea ce priveste antrenamentele pana la 22 martie, conducerea gruparii moldovene recomandandu-le jucatorilor sa nu iasa din case. "Conducerea administrativa si tehnica a CSM Politehnica Iasi, impreuna cu staff-ul medical au stabilit sa prelungeasca perioada de suspendare a antrenamentelor pana la finalul saptamanii viitoare, duminica, 22 martie, inclusiv. Jucatorilor li s-a recomandat sa nu iasa din casa, sa aiba o igiena corespunzatoare si sa anunte daca apar oricare dintre urmatoarele simptome: stari febrile, tuse, frisoane sau dureri musculare", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al gruparii din Iasi.Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, le-a dat liber jucatorilor sai pana miercuri si, in functie de decizia care va fi luata de UEFA, li se va comunica telefonic data de reincepere a antrenamentelor sau prelungirea pauzei.Intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, clubul FC Hermannstadt a anuntat intreruperea antrenamentelor echipei pana la reluarea Ligii I. "Pentru conducerea si staff-ul FCH, sanatatea este cel mai important element care poate sta la bazele unei societati moderne. In aceasta idee, am transmis fotbalistilor legitimati urmatoarele recomandari: sa nu paraseasca orasul Sibiu; sa nu mearga in nicio sala de sport/fitness; sa nu mearga la mall-uri, sali de cinema, restaurante sau alte spatii aglomerate; sa stea in casa cat mai mult timp; sa fie pregatiti oricand pentru reluarea antrenamentelor. Mentionam ca antrenamentele se vor relua in functie de precizarile venite din partea forurilor statutare privind evolutia situatiei virusului COVID-19 la nivel national si international. FC Hermannstadt va reveni mai puternica din aceasta situatie. Multa sanatate tuturor!", se arata in comunicatul citat.Formatia FC Voluntari a anuntat la randul ei ca suspenda activitatea pana la 18 martie. "Antrenamentele echipei FC Voluntari au fost suspendate pana miercuri, 18 martie. In functie de evolutia evenimentelor si recomandarile specialistilor in domeniul sanatatii, se vor lua masuri in consecinta", informeaza clubul ilfovean pe contul oficial de Facebook.Chindia Targoviste are antrenamentele suspendate pana astazi, inclusiv, jucatorii primind indicatii de a respecta masurile impuse de autoritati pentru combaterea raspandirii coronavirusului. "Activitatea echipei de seniori a AFC Chindia Targoviste este suspendata pana marti, 17 martie, cu recomandarea ferma de a fi respectate masurile de preventie impuse de autoritatile Statului. La Centrul de Copii si Juniori activitatea a fost suspendata de luni, 9 martie, iar masura se va mentine cel putin pana pe 17 martie", a notat clubul din Targoviste pe site-ul sau oficial.