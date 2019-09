Edi Iordanescu lanseaza acuzatii grave dupa infrangerea cu CFR Cluj: "Este sfidator, josnic, o forma de aroganta maxima!"

Ziare.

Tehnicianul care a fost eliminat de "centralul" Istvan Kovacs in urma unei discutii avuta la pauza, in tunelul de acces spre vestiare, spune ca nu intelege de ce a fost trimis in tribune.Mai mult, el acuza ca a fost sanctionat gratuit de arbitru si il acuza pe acesta ca a folosit un ton arogant atunci cand i-au fost solicitate explicatii."Este extrem de frustrant ce se intampla. Pe mine nu m-ati auzit sa vorbesc fara respect la ceea ce inseamna arbitri din fotbalul din Romania. Eu mereu am zis ca avem arbitri buni, ca trebuie sa ii sustinem. Ce s-a intamplat azi este sfidator, este josnic si este o forma de aroganta maxima. Si va spun sub cuvant de onoare, daca se dovedeste ca eu mint, ies din fotbal.A fost un moment static, mingea era oprita, eu eram in picioare si am spus:. A venit la mine, mi-a aratat cartonas galben si a zis:Unde sa plec? Am zis:Mi s-a repetat:Unde plec? Plec daca asa se doreste. E vorba de putin respect pentru ca si noi muncim, cerem respect, asa cum si ei cer respect, si noi cerem respect.Chiar in Romania toti antrenorii care ne tot invartim suntem cei mai agresivi si periculosi din lumea asta? Pentru ca in fotbalul din Romania antrenorii nostri sunt mai mult in tribuna decat pe teren. La pauza, am intrebat pe culoar, politicos:Minimum de respect e sa mi se dea o explicatie scurta, vreau sa mi se spuna ce am facut.Eu va intreb, ce am gresit? Am intrebat pentru ce am primit cartonasul galben? Ce s-a intamplat azi a fost vanatoare. Merg, stau o etapa , doua, trei, sapte in tribune, dar noi chiar nu reprezentam nimic? Antrenez de 10 ani, am respectat echipele, nu am avut lipsa de respect fata de presa, de jurnalisti, nu am facut nimic deplasat. Mi-as dori sa se dea o lege, sa mi se explice ce am gresit, ce am facut, imi dai galben pentru ce? Pentru nimic! Daca antrenorii romani sunt cei mai nenorociti, cei mai vagabonzi, probabil trebuie sa aducem antrenori din strainatate", a spus Edi Iordanescu la Digi Sport.Istvan Kovacs este la al doilea incident consecutiv, in etapa precedenta el fiind implicat intr-o discutie asemanatoare cu Florinel Coman, de la FCSB Atunci, el i-a spus jucatorului "dispari!" de mai multe ori in momentul in care a fost rugat sa explice de ce acordat un cartonas galben.