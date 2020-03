Edi Iordanescu reactioneaza dupa dezvaluirile uluitoare facute de Djokovic in presa din Olanda

Ziare.

Tehnicianul lui Gaz Metan Medias a confirmat spusele lui Djokovic si spune ca experienta de la CFR Cluj "este o amintire mai putin placuta"."Este o amintire mai putin placuta din cariera mea, este o rana care s-a inchis, in linii mari. A fost pentru prima data cand am fost indepartat de la un club, daca am mai plecat din alte parti inainte de incetarea contractului, a fost doar decizia mea. Atunci a fost primul moment cand mie mi s-a incetat unilateral contractul", a spus Edi Iordanescu pentru Telekom Sport "Eu stiu doar ca am ezitat foarte mult sa merg atunci, pentru ca aveam informatiile mele si aveam si o solutie interesanta din Turcia prin intermediul unui impresar care se ocupa de acele discutii. Toate aceste lucruri m-au facut sa ezit, poate a fost si o premonitie, dar nu mai conteaza. S-a intamplat, n-am avut nici cea mai mica sansa sa reusesc ceva bun acolo, chiar daca am inceput cu o victorie si am castigat Supercupa Romaniei la Craiova. Cand stai doar trei meciuri intr-un loc, e greu sa faci chiar si o analiza", a completat acesta.Intr-un interviu acordat in presa din Olanda, Damjan Djokovic a dezvaluit modul incredibil in care Edi Iordanescu a fost demis de la CFR Cluj la startul sezonului 2018/2019."In prima repriza a meciului cu Malmo am primit un gol dupa o gafa a portarului. La pauza, patronul l-a sunat pe team manager si i-a cerut sa schimbe portarul, insa antrenorul s-a opus. Apoi, i-a transmis ca va fi concediat, ceea ce s-a si intamplat", a spus Djokovic.Vezi: Un fotbalist de la CFR Cluj face dezvaluiri uluitoare in presa din Olanda: Cum a fugit patronul cu banii si de ce a fost concediat Edi Iordanescu Doar 3 meciuri a prins Edi Iordanescu pe banca formatiei din Gruia.