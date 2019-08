George Tucudean ia o pauza de la fotbal! Atacantul in varsta de 28 de ani s-ar putea chiar retrage

Ziare.

com

Atacantul in varsta de 28 de ani ia in considerare chiar varianta de a renunta definitiv la a juca fotbal!Motivul? Problemele la inima cu care se confrunta de mai multe luni."A cerut o pauza totala pana la sfarsitul anului pentru a se pune complet pe picioare, a vedea exact cum vor mai arata viitoarele analize, iar apoi sa ia o decizie, poate inclusiv de a renunta la cariera spre a nu-si periclita viata pana la urma", noteaza Gazeta Sporturilor La sfarsitul lunii martie, George Tucudean a fost operat la inima la o clinica din Viena.Problemele n-au fost rezolvate complet in urma interventiei chirurgicale, iar jucatorul inca simte o stare de sufocare la efort.Doar 278 de minute a jucat George Tucudean pentru CFR Cluj in acest sezon.George Tucudean e golgheterul ultimelor doua editii ale Ligii 1: 12 reusite in sezonul 2017/2018 si 16 goluri in sezonul 2018/2019.