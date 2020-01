Giovani Becali dezvaluie salariul urias pe care Chipciu il va avea la CFR Cluj si de ce nu s-a intors la FCSB

Ziare.

Impresarul anunta ca fostul jucator al lui FCSB va avea la Cluj un salariu lunar in jurul a 30-40.000 de euro!"Chipciu are cam aceeasi oferta de la Cluj ca cea pe care a primit-o din Turcia. 30-40000 de euro nu insemna mare lucru pentru Chipciu", a anuntat Giovani Becali la Telekom Sport. Mihai Stoica l-ar fi vrut pe Alexandru Chipciu inapoi la FCSB, insa aceasta varianta n-a fost in carti nicio clipa, dupa cum dezvaluie Ioan Becali."FCSB nu a avut nevoie de Chipciu, mi-ar fi spus-o Gigi Becali. Nu putea sa vina Chipciu sa fie rezerva lui Cretu", a completat acesta.Alexandru Chipciu are 30 de ani si a mai jucat in cariera sa pentru FC Brasov, Forex Brasov, Dacia Unirea Braila, FCSB, Anderlecht si Sparta Praga.