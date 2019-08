Grupa infernala pentru CFR Cluj in Europa League

Lazio, Celtic, Rennes, CFR CLUJ;

Campioana Romaniei, CFR Cluj, a fost repartizata in Grupa E, alaturi de trei formatii puternice: Lazio (Italia), Celtic (Scotia) si Rennes (Franta).Cu Celtic, gruparea clujeana, singura reprezentanta a Romaniei ramasa inca in cupele europene, s-a intalnit si in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, impunandu-se cu scorul de 5-4 la general (1-1 in tur la Cluj-Napoca, 3-4 in returul de la Glasgow).Sevilla, APOEL Nicosia, Qarabag, Dudelange;Dinamo Kiev, FC Copenhaga, Malmo, Lugano;FC Basel, FC Krasnodar, Getafe, Trabzonspor;Sporting Lisabona, PSV Eindhoven, Rosenborg, LASK Linz;Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liege, Vitoria Guimaraes;Porto, Young Boys Berna, Feyenoord, Glasgow Rangers;TSKA Moscova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros;Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandriya;AS Roma, Borussia Monchengladbach, Istanbul Basaksehir, Wolfsberger;Besiktas, Sporting Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava;Manchester United, Astana, Partizan Belgrad, AZ Alkmaar.Vom avea sase runde cu meciuri, dupa cum urmeaza:Etapa 1: 19 septembrieEtapa 2: 3 octombrieEtapa 3: 24 octombrieEtapa 4: 7 noiembrieEtapa 5: 28 noiembrieEtapa 6: 12 decembriePe baza coeficientului UEFA, gruparea din Gruia a fost plasata in urna a 4-a valorica la tragerea la sorti de vineri:Sevilla, Arsenal, Porto, AS Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basel, Sporting Lisabona, TSKA Moscova, Wolfsburg si Lazio;PSV Eindhoven, Krasnodar, Celtic, Copenhaga, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogoret, Apoel Nicosia si Eintracht Frankfurt;Saint-Etienne, Qarabag, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmo, Partizan Belgrad, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg si Istanbul Basaksehir;AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, Trabzonspor, Olexandriya, Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger, Slovan Bratislava, Lugano, Glasgow Rangers, CFR CLUJ si Ferencvaros.Finala Europa League 2019/2020 e programata pe 27 mai, la Gdansk (Polonia).I.G.