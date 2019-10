Ilie Dumitrescu a gasit cei patru vinovati pentru esecul lui CFR Cluj din grupele Europa League

Ziare.

com

Fostul international spune ca Omrani, Luis Aurelio, Djokovici si Ciprian Deac au fost cei mai slabi jucatori de pe teren."Au fost net superiori in linia mediana. Apararea lor nu a mai fost la fel de visatoare ca in preliminariile UEFA Champions League . Nu am mai fost la fel de agresivi, mijlocul nu a mai functionat. Drept dovada ca doi dintre mijlocasi au fost schimbati de catre Petrescu.Aurelio si Djokovic au fost schimbati, Omrani nu a mai scos maximul de la fiecare actiune, Deac a fost modest astazi. Am avut si deficiente pe faza defensiva. Ne-au depasit cam la toate capitolele in aceasta seara cei de la Celtic. Au fost mai bine organizati", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport CFR Cluj a fost invinsa de Celtic Glasgow , scor 2-0, intr-un meci din grupa E a Europa League.In celalalt meci din grupa E, Lazio a invins Rennes cu 2-1. Clasamentul grupei arata astfel: 1. Celtic 4 puncte, 2. CFR Cluj 3p, 3. Lazio 3p, 4. Rennes 1pEtapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa pe terenul lui Rennes, pe 24 octombrie de la ora 22:00.C.S.