Impresarul lui Chipciu dezvaluie de ce a ajuns fotbalistul la CFR Cluj

Agentul sustine ca fostul international a ales Clujul pentru ca este un familist convins, iar un transfer la Gaziantep i-ar fi complicat viata.Sirbu nu se fereste sa spuna ca jucatorul ar fi mers pana la urma in Turcia, insa numai daca ar fi primit un salariu consistent."Motivul adevarat pentru care Alex Chipciu a ales CFR Cluj este legat de familie. El are patru fete si e greu sa mergi sa joci intr-un loc unde e nevoie de escala, asa cum e Gaziantep. Dar chiar si asa, el ar fi mers daca oferta era cea dorita. Eu am negociat personal cu baskanul de la Gaziantep, am cerut mai mult, dar el nu a plusat cat ne-am fi dorit noi. Apoi a aparut acea rezolvare a problemei la CFR Cluj, care a primit liber la transferuri si ne-am reorientat, desi oferta turcilor era mult mai mare chiar fara sa pluseze.De fapt, in vara, am negociat pentru Chipciu si cu Gaziantep, si cu CFR Cluj, dar atunci nu s-a putut face nimic. A reusit acum sa ajunga la CFR. Repet, Alex a ales Clujul pentru familie si pentru oportunitatea de a juca iar in cupele europene ca sa revina la echipa nationala ", a declarat Dragos Sirbu pentru Fanatik Potrivit informatiilor din presa, Chipciu a incasat un bonus in valoare de 100 de mii de euro in momentul semnarii contractului cu CFR.In plus, el va avea la Cluj un salariu de 20 de mii de euro lunar, plus bonusuri de performanta.