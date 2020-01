Juan Culio, legenda celor de la CFR Cluj, a fost prezentat de noua sa formatie - oficial

Ziare.

Culio s-a despartit de CFR Cluj in aceasta iarna si s-a intors acasa unde va evolua pentru Quilmes, cu care a semnat un contract pe 18 luni.Dupa 13 ani, Culio se intoarce in fotbalul din Tara Tangoului, acolo unde a facut primii pasi in sportul cu balonul rotund."Le-am spus conducerii, antrenorului, ca nu pot sta fara familie. Familia e viata mea. Nu pot sta singur aici, iar cei dragi in Argentina. Nu pot fara copil, fara sotie", a fost declaratia lui Culio in Romania, dupa ultimul meci jucat in Liga 1 pentru CFR.La 36 de ani, Culio a evoluat pentru CFR in cariera sa in 231 de partide, in perioadele 2007 - decembrie 2010 si 2017 - decembrie 2019, bifand 29 de goluri El a fost deja prezentat la noua sa formatie unde va purta acelasi numar, 19, dar pe un tricou de alta culoare decat la CFR, una galbena mai exact.Quilmes va evolua in urmatorul meci pe 8 februarie, acasa cu cei de la Tigre, in etapa cu numarul 16 din liga secunda. Echipa e pe locul 11 in clasament.Culio a castigat la CFR Cluj 8 trofee: 4 titluri de campion, doua Cupe si doua Supercupe ale Romaniei.D.A.