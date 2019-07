Jucatorii lui CFR Cluj cred in calificarea in Liga Campionilor

Ziare.

''Vrem in grupele Ligii Campionilor, eu am jucat in play-off-ul acestei competitii si imi pare tare rau ca nu am mers mai departe. Poate anul acesta, cu ceva noroc, voi fi in grupe. Mi-as dori enorm sa ajung in grupele Ligii. Noi ne propunem lucruri marete, asa ca ne dorim sa ajungem in grupele competitiilor europene, dar si sa castigam titlul in Liga I . Nu as da campionatul pe grupele competitiilor europene'', a marturisit Hoban.CFR Cluj poate sa faca miercuri un prim pas catre obiectivul sau, daca va trece de FC Astana, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'', dupa 0-1 in prima mansa a turului intai preliminar al competitiei.Ardelenii au facut apel la suporteri sa vina la stadion si sa-i sustina in meciul de miercuri. ''Fotbalul se joaca pentru suporteri si ei pot fi al doisprezecelea nostru jucator. Evoluam pentru ei, avem nevoie de ei si ii asteptam in numar cat mai mare la stadion sa ne sustina'', a subliniat Hoban.