L'Equipe, despre victoria obtinuta de CFR Cluj pe terenul lui Rennes

"In 9, Rennes a trait un cosmar impotriva Clujului" e titlul ales de cotidianul din Hexagon pentru cronica meciului disputat joi seara."Rennes a plonjat intr-un cosmar negru, care a parut fara sfarsit, pe teren propriu, contra lui CFR Cluj. Absolut nimic nu le-a suras 'bretonilor', ale caror sanse de a se califica in runda urmatoare sunt din tot mai mic", noteaza sursa citata."Rennes a inceput meciul in cel mai prost mod posibil. O tragedie in trei acte, doar in prima repriza. Drama s-a prelungit cu inceputul celei de-a doua reprize, cand Rennes a inceput din nou slab. Chiar si 9 jucatori, Rennes a reusit sa le faca fata adversarilor", continua publicatia in cauza.Vezi si: Dan Petrescu a rabufnit dupa victoria cu Rennes CFR Cluj s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Rennes , in etapa a 3-a din Grupa E a Europa League.Clujenii au jucat in superioritate numerica inca din minutul 5, iar apoi, in startul reprizei secunde, Rennes a ramas chiar in 9 jucatori. Cu toate acestea, CFR Cluj a suferit pentru victorie.Dupa trei etape disputate in Grupa E din Europa League, CFR Cluj ocupa locul 2 in clasament, cu 6 puncte, fiind depasita de Celtic, care a acumulat 7 puncte. Lazio ocupa locul 3, cu 3 puncte, iar Rennes se afla pe ultimul loc, cu un singur punct.I.G.