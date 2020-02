LIVE Europa League: FC Sevilla - CFR Cluj

Ziare.

com

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariuluiInfo: Meciul incepe la ora 22:00Bond - Navas, Kounde, Carlos, Reguilon - Jordan, Fernando, Gudelj - Suso, De Jong, OcamposRezerve: Pastor - S. Gomez, Rony Lopes, Nolito, Banega, Escudero, En-NesyriArlauskis - Manea, Burca, Vinicius, Camora - Bordeianu, Paun - Deac, Paun, Omrani - L. TraoreRezerve: Sandomierski - Luis Aurelio, Boli, Golofca, Hoban, Cestor, RondonIn meciul tur, scorul a fost 1-1.Partida este televizata de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.CFR Cluj a mai evoluat o singura data in 16-imile Europa League, fiind eliminata de Inter Milano.