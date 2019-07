"LIVE Liga Campionilor: Astana - CFR Cluj 0-0"

Ziare.

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului40 - Momente mai bune de joc pentru Astana, care tine de minge la centrul terenului.32 - Arlauskis iese gresit pe o centrare, dar Rotariu nu reuseste sa profite si sa inscrie.29 - Tomasov suteaza periculos pe jos, insa mingea e deviata in plasa laterala.26 - Se joaca mult la centrul terenului in ultimele minute, fara faze de poarta.18 - Arlauskis scapa mingea la un sut din afara careului si Astana a fost foarte aproape de gol! Corner pentru kazahi.16 - Corner pentru Astana, mingea e respisna cu ceva emotii de Omrani si CFR scapa.11 - Ocazie uriasa pentru CFR Cluj! Culio recupereaza o minge in careul advers, ramane singur dar trage pe langa dintr-o pozitie excelenta!7 - Hoban trage puternic de la 30 de metri, mingea se duce mult peste.6 - Corner pentru CFR din partea dreapta, insa mingea este respinsa fara emotii.3 - Un prim atac al lui CFR, insa Paun trage mult peste de la 25 de metri.Erich - Rukavina, Postnikov, Simunovici, Beysebekov - Lovvinenko - Tomasov, Maevski, Sigurjonsson, Murtazayev - RotariuRezerve: Mokin, Muzhikov, Mubele, Pertsukh, Janga, Shomko, KhizhnichenkoArlauskis - Susic, Burca, Vinicius, Camora - Culio, Hoban, Bordeianu - Deac, Omrani, PaunRezerve: Vatca, Sylla, Luis Aurelio, Muresan, Peteleu, Rondon, MailatInvingatoarea se va duela in turul doi cu israelienii de la Maccabi Tel Aviv, iar invinsa va merge in Europa League Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 21:00.Partida este televizata de Digi Sport.