LIVE Tragerea la sorti a meciurilor din playoff-ul Ligii Campionilor: Iata cu cine poate juca CFR Cluj

*incepe la ora 13:00Gratie coeficientului adversarei din turul trei preliminar, Celtic Glasgow, clujenii au fost plasati in urna capilor de serie la tragerea la sorti ce e programata luni dupa-amiaza.Astfel, daca vor trece de scotieni, jucatorii lui Dan Petrescu pot da in playoff peste una dintre urmatoarele echipe:Young Boys (Elvetia)APOEL (Cipru) / Qarabaq (Azerbaijan)Slavia Praga (Cehia)Maribor (Slovenia) / Rosenborg (Norvegia)In cazul in care va fi eliminata de Celtic in turul trei preliminar din Liga Campionilor, CFR Cluj va pica in playoff-ul Europa League, unde o va avea ca adversara pe una dintre urmatoarele formatii:Maccabi Tel-Aviv (Israel) / Suduva (Lituania)Ararat (Armenia) / Saburtalo (Georgia)Riga FC (Letonia) / HJK Helsinki (Finlanda)Dudelange (Luxemburg) / Nomme Kalju (Estonia)Sheriff Tiraspol (Moldova) / AIK (Suedia)Intalnirea dintre CFR Cluj si Celtic Glasgow, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa pe 7 august (turul), respectiv 13 august (returul).I.G.