Lovitura financiara data de CFR Cluj: Suma uriasa incasata de la UEFA in acest sezon

Pentru succesul de joi seara, UEFA a rasplatit-o pe campioana Romaniei cu inca 570 de mii de euro.In total, ardelenii au ajuns la castiguri in valoare totala de 11.621.450 de euro pentru rezultatele din acest sezon.Amintim ca CFR Cluj a invins-o pe Rennes cu 1-0 dupa un gol reusit de Mario Rondon.In acest moment, clasamentul grupei E arata astfel: 1. Celtic 10 puncte, 2. CFR Cluj 9 puncte, 3. Lazio 3 puncte, 4. Rennes 1 punct.CFR Cluj o va intalni pe 28 noiembrie in deplasare pe Lazio Roma si va incheia grupa pe 12 decembrie acasa, cu Celtic.Primele doua clasate se califica in 16-imile Europa League.C.S.