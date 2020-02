Motive de ingrijorare pentru CFR Cluj: Rezultatul impresionant inregistrat de Sevilla in ultima runda din Primera Division

Ziare.

Andaluzii au deschis scorul in finalul primei reprize, prin Lucas Ocampos (43), iar apoi au mai punctat de doua ori pe parcursul reprizei secunde, prin Fernando (67) si Jules Kounde (75).Antrenorul lui FC Sevilla, Julen Lopetegui, a utilizat in acest meci urmatorii jucatori: Vaclik (Bounou, 46) - Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon - Fernando (Oliver Torres, 78), Gudelj, Joan Jordan, Suso (Sergi Gomez, 72) - Ocampos, L. De Jong.Gratie acestui succes, Sevilla a urcat pe locul al patrulea in clasament, la egalitate de puncte cu Atletico Madrid, care a dispus la randul ei, pe teren propriu, de formatia Villarreal (scor 3-1).CFR Cluj, care a remizat pe teren propriu cu FC Sevilla (1-1), pe 20 februarie, va incerca sa obtina calificarea in optimile de finala ale Europa League, joi seara, in capitala Andaluziei (22:00 - ora Romaniei).Betis Sevilla - Mallorca 3-3Au marcat: Sergio Canales (19 - penalty), Fekir (35 - penalty), Joaquin (48), respectiv Cucho Hernandez (16), Budimir (27), Kubo (70).Celta Vigo - Leganes 1-0A marcat: Aspas (62).FC Barcelona - Eibar 5-0Au marcat: Messi (14, 37, 40, 87), Arthur (89).Real Sociedad - CF Valencia 3-0Au marcat: M. Merino (12), Monreal (45+1), Januzaj (48).Levante - Real Madrid 1-0A marcat: Jose Luis Morales (79).Osasuna - Granada 0-3Au marcat: Machis (4, 28), Foulquier (41).Alaves - Atheltic Bilbao 2-1Au marcat: Lucas Perez (28 - penalty), Ely (90+1), respectiv Raul Garcia (17).Valladolid - Espanyol Barcelona 2-1Au marcat: Sandro (77), Guardiola Navarro (83), respectiv Embarba (90+3 - penalty).Getafe - FC Sevilla 0-3Au marcat: Ocampos (43), Fernando (67), Kounde (75).Atletico Madrid - Villarreal 3-1Au marcat: Correa (40), Koke (64), Joao Felix (74), respectiv Paco Alcacer (16).In clasament conduce FC Barcelona, 55 puncte, urmata de Real Madrid, 53 puncte, Atletico Madrid si FC Sevilla, cate 43 puncte, Getafe, 42 puncte etc.