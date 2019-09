Notele primite de jucatorii lui CFR Cluj dupa victoria minunata din meciul cu Lazio Roma

Ziare.

com

Iata notele acordate de EuroSport jucatorilor de la CFR Cluj: Arlauskis 6; Peteleu 5.5, Burca 6.5, Boli 6.5, Cestor 6.5, Camora 6.5; Bordeianu 6, Djokovic 6.5, Paun 6.5 Traore 5 (46 'Omrani 6.5), Deac 6.5Catalin Golofca si Juan Emmanuel Culio au jucat prea putin pentru a fi notati.In schimb, Dan Petrescu a primit nota 6.5.Amintim ca formatia din Gruia a obtinut o victorie mare in prima etapa a grupelor Europa League , scor 2-1, in meciul cu italienii de la Lazio Roma.Ardelenii au avut astfel un start excelent in grupele Europa League si conduc in grupa E, cu 3 puncte. In cealalta partida din grupa, Rennes si Celtic au terminat la egalitate, scor 1-1.Etapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa la Celtic, pe 3 octombrie de la ora 22:00, iar Lazio va primi vizita lui Rennes.C.S.