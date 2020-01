Oferta de milioane de euro pentru vedeta lui CFR Cluj

Ziare.

Francezul este dorit in liga a doua din Anglia, acolo unde ar ajunge in schimbul a 4,5 milioane de euro.Chiar daca Dan Petrescu nu vrea sa isi piarda jucatorii inaintea de finalul acestui sezon, oficialii campioanei recunosc ca propunerea este analizata atent."E o decizie importanta. Omrani e un jucator important, trebuie foarte bine cantarita decizia. Pentru noi, un obiectivul important e titlul si nu ne mai permitem sa pierdem jucatori. El e un tip echilibrat si asta ne da o oarecare liniste, pentru ca jucatorii vor, de obicei, sa plece in campionate tari", a declarat Marius Bilasco la Telekomsport Din cate se pare, CFR va refuza oferta si va incerca sa il pastreze pe Omrani pana in vara, insa este de asteptat ca englezii sa insiste.Ardelenii ar putea renunta totusi la Omrani pentru ca acum au o optiune, este vorba despre George Tucudean, revenit la antrenamente dupa jumatate de an.