Pierdere grea pentru CFR Cluj inaintea meciului din Liga Campionilor

Petrescu a afirmat ca atacantul George Tucudean nu are nicio sansa sa evolueze cu Maccabi Haifa , miercuri de la ora 21:00, in turul 2 preliminar din Liga Campionilor "Tucudean sa intre in teren maine? Pai nu a facut niciun antrenament cu echipa, cum sa joace? Cred ca glumiti! Nici de gluma nu e buna, daca nu s-a antrenat deloc, cum sa joace? Din pacate pentru noi, nicio sansa. Cand o sa-l vad pe teren, va zic cand revine. Deocamdata e in sala, face antrenamente in sala", a spus Petrescu, potrivit Pro X.George Tucudean a fost cel mai bun jucator de la CFR Cluj in sezonul precedent, cu 18 goluri marcate.Totusi, el a ratat ultimele luni si a avut doar aparitii sporadice din cauza problemelor la inima cu care se confrunta.Tucudean a fost operat in Austria si nu este clar daca va mai putea juca la cel mai inalt nivel.C.S.