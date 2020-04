Pierdere importanta pentru CFR Cluj

Campioana Romaniei are deja inlocuitor pentru Arlauskis

Goalkeeperului lituanian in varsta de 32 de ani, aflat in ultimele luni de contract, se afla in negocieri cu Besiktas Istanbul, dupa cum anunta presa din Turcia.Arlauskis e unul dintre portarii de pe lista lui Besiktas, aflata in cautarea unui inlocuitor pentru Karius.CFR Cluj pierde un jucator de baza, insa nu va fi prinsa descoperita.Clujenii au ajuns deja la un acord cu inlocuitorul lituanianului: Cristi Balgradean, de asemenea in varsta de 32 de ani.Goalkeeperul lui FCSB a semnat deja cu CFR Cluj si se alatura echipei in vara.I.G.