Pierdere importanta pentru CFR Cluj: Un jucator de baza se va retrage din activitate

Antrenorul Dan Petrescu a anuntat imediat dupa meciul cu Rennes, din Europa League, ca argentinianul Culio este la ultimul sezon in fotbal."Joaca foarte bine si se daruieste. Ma bucur pentru el. Acum, cred ca asta va fi ultimul sezon al lui si cred ca de-aia da totul. El da totul tot timpul, dar acum isi doreste sa ajunga cat mai sus. Va dati seama, ar fi ceva fantastic sa reusim sa ne calificam in primavara europeana", a declarat Dan Petrescu la Telekomsport.Juan Emmanuel Culio are 36 de ani si este unul dintre jucatorii determinanti ai celor de la CFR Cluj.Adus in Europa de "feroviari" in 2007, el a mai evoluat la formatii ca Galatasaray, Deportivo La Coruna, Zaragoza sau Mallorca.A revenit la Cluj in 2017 si se pregateste deja de o cariera administrativa, el anuntand ca vrea sa fie director sportiv sau impresar.M.D.