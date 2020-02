Porumboiu il contrazice pe Craciunescu: Ce spune despre golul anulat de VAR la meciul Sevilla - CFR Cluj

Ziare.

Fostul arbitru roman spune ca golul a fost anulat corect de VAR."Decizia corecta,dupa parerea mea, e destul de simpla. Se observa clar cum Traore foloseste mana, antebratul se misca, loveste mingea cu mana. Hentul e indubitabil, e decizie corecta. Isi potriveste cu mana mingea, si-o asaza mai bine, este hent. La o asemenea faza, VAR-ul are tot dreptul sa intervina, era vorba de un gol marcat", a spus Porumboiu la Digi Sport Vezi si: Verdictul lui Ion Craciunescu la golul anulat in finalul meciului dintre Sevilla si CFR Cluj In minutul 87 al meciului de pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Alexandru Paun a marcat, insa golul a fost anulat de VAR pentru un hent anterior la Traore.0-0 a fost scorul intalnirii din Spania, iar CFR Cluj a fost eliminata de Sevilla din Europa League dupa ce in tur, pe teren propriu, a fost 1-1.