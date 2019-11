Presa din Franta, despre victoria lui CFR Cluj impotriva lui Rennes

Ziare.

Rennes a fost crucificata de golul marcat de Rondon. Rennes a fost eliminata din Europa League dupa un parcurs haotic. In cele din urma, acest meci de la Cluj a ilustrat parcursul european al echipei. Totusi, la Cluj, Rennes i-a dominat cumva pe romani, dar Arlauskis a facut o seara mare!Arlauskis a fost strainul imbatabil! Nu il cunosteam in Franta inaintea acestor meciuri, dar de acum inainte il vom cunoaste! A avut numeroase interventii, cu mana, cu piciorul, cu orice!Rennes are motive sa regrete dupa un meci in care oamenii lui Stephan au ratat sansa de a mai pastra sperante de calificare. Rennes a parut ca a dominat, avand o posesie de 61% si un raport de suturi 10 la 3.Rennes si-a rupt dintii la Cluj! A dominat pe teren, dar nu a reusit sa fructifice ocaziile avute in fata unui portar in forma!Amintim ca CFR Cluj a invins-o pe Rennes cu 1-0 dupa un gol reusit de Mario Rondon.In acest moment, clasamentul grupei E arata astfel: 1. Celtic 10 puncte, 2. CFR Cluj 9 puncte, 3. Lazio 3 puncte, 4. Rennes 1 punct.CFR Cluj o va intalni pe 28 noiembrie in deplasare pe Lazio Roma si va incheia grupa pe 12 decembrie acasa, cu Celtic.Primele doua clasate se califica in 16-imile Europa League.C.S.