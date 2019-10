Presa din Scotia, despre victoria din meciul cu CFR Cluj

Ziare.

Jurnalistii scotieni scriu la unison ca aceasta victorie reprezinta o revansa dupa esecul din Liga Campionilor, suferit tot in fata celor de la CFR Cluj."Ce razbunare dulce pentru Celtic", a titrat editia din Scotia a celor de la BBC."Celtic a ajuns pe primul loc in grupa dupa o victorie in stil de clasa, razbunand astfel eliminarea din Liga Campionilor cu un succes convingator", a mai scris BBC.De asemenea, si cei de la The Scottish Sun au descris succesul ca fiind "razbunarea exacta"."Celtic a facut ce a vrut cu CFR Cluj inca din primele 20 de minute. In partea secunda, Clujul a fost furios, dar Celtic a respirat cu brio pana la final", a mai scris sursa citata. CFR Cluj a fost invinsa de Celtic Glasgow , scor 2-0, intr-un meci din grupa E a Europa League.In celalalt meci din grupa E, Lazio a invins Rennes cu 2-1. Clasamentul grupei arata astfel: 1. Celtic 4 puncte, 2. CFR Cluj 3p, 3. Lazio 3p, 4. Rennes 1pEtapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa pe terenul lui Rennes, pe 24 octombrie de la ora 22:00.C.S.