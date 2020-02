Presa din Spania reactioneaza dur dupa returul dintre Sevilla si CFR Cluj

Ziare.

com

Jocul formatiei antrenate de Julen Lopetegui e catalogat drept lamentabil, jurnalistii iberici amintind si de faza din minutul 87, cand clujenii au avut un gol anulat de VAR.Dar iata ce scriu cele mai importante cotidiene sportive din Spania:"VAR o califica pe Sevilla. Trupa lui Lopetegui merge in turul urmator dupa un joc lamentabil si dupa ce Cluj a avut un gol anulat in minutul 87" -"La Sevilla au aparut tot sfintii si ingerii pentru ca echipa sa ajunga in turul urmator al Europa League dupa o remiza fara gol. Salvata de VAR la golul lui Paun, Sevilla trebuie sa-si imbunatateasca mult jocul daca vrea sa realizeze ceva important in aceasta competitie" -0-0 a fost scorul returului din Spania dintre Sevilla si CFR Cluj, iar gruparea iberica a avansat in runda urmatoare gratie remizei cu goluri din tur, cand a fost 1-1.I.G.