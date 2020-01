Prima reactie a oficialilor lui CFR Cluj dupa oferta facuta de turcii lui Sumudica pentru Djokovici: E ridicola

Ziare.

Turcii facusera o prima oferta pentru jucatorul croat, una de 150.000 de euro, dar oficialii campioanei au considerat aceasta suma una minuscula, acuzand si faptul ca oficialii turci au luat intai legatura cu jucatorul, ceea ce contravine regulilor FIFA : "Oferta ridicola. In plus, s-a luat mai intai legatura cu jucatorul, ceea ce nu e nici moral, nici legal!", au fost acuzele sefilor din Gruia, intr-o interventie pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Djokovici si-a prelungit deja contractul cu CFR Cluj in mai 2019, la 29 de ani, dar conducerea de la Cluj ar fi dispusa sa se desparta de croat, insa numai pentru o suma care sa cocheteze cu un milion de euro.Croatul a revenit in Gruia in septembrie 2017, dupa ce mai jucase pentru ardeleni si in perioada 2013 - 2014. In sezonul curent, el a bifat 21 de meciuri si un gol la CFR, avand o cota de piata de 2,2 milioane de euro.Gaziantep este pe locul 9 in prima liga din Turcia, cu Sumudica pe banca de la inceperea acestui nou sezon.Citeste si:Djokovici mai are in CV-ul sau echipe precum Spartak Trnava, ND Gorica, Monza , Cesena, Bologna, Ajaccio sau Spezia.D.A.