Probleme pentru CFR Cluj: Campioana e blocata in Glasgow

Ziare.

com

Invinsa in duelul cu Celtic de joi seara, din grupele Europa League, formatia din Gruia trebuia sa revina vineri in tara, numai ca acest lucru nu s-a mai intamplat.Aeroportul din Glasgow este inchis de ore bune din cauza unui incident mai putin obisnuit.Potrivit presei locale , terminalul international a fost evacuat dupa ce un pachet ce contine mai multe vaccinuri a fost deteriorat in apropierea unui avion cargo.Serviciile de urgenta au intervenit in numar mare si nu se stie cand vor putea fi reluate zborurile."Am ajuns la hotel si nu stim cand vom putea reveni in Romania. Am fost anuntati ca niciun avion nu va decola pana cand nu se va rezolva problema. Asteptam. Este tot ce putem face", a declarat Marius Bilasco, seful departametului de scouting de la CFR Cluj, conform Telekomsport.CFR ar trebui sa joace duminica impotriva celor de la Viitorul, dar daca problemele se vor prelungi sunt sanse ca partida sa fie amanata.M.D.