Program infernal pentru CFR Cluj: Campioana vrea sa amane un meci

Calificata in grupele Europa League, acolo unde tocmai a invins Lazio, formatia din Gruia vrea sa isi elibereze programul prin amanarea meciului de Cupa cu FC Botosani.Moldovenii si-au dat acordul pentru acest lucru, insa este nevoie de aprobarea FRF."Avem si un meci de Cupa miercuri. Ne-am dorit foarte mult sa il amanam. Am vrut sa pregatim meciurile din Europa League. Cei de la Botosani si-au dat acordul sa jucam cand sunt meciurile nationalei Romaniei. Puteam juca fara probleme atunci. Nu era o problema sa jucam fara jucatorii convocati. Avem nevoie sa pregatim meciuri de Europa. E o deplasare foarte grea la Botosani, atat din punct de vedere al distantei cat si al adversarului. Inca asteptam un raspuns afirmativ din partea Federatiei", a declarat Bogdan Mara la Digi Sport.CFR a solicitat in urma cu ceva timp si amanarea unui meci din campionat, numai ca LPF a refuzat acest lucru.Dan Petrescu, antrenorul "feroviarilor", a acuzat atitudinea Ligii sustinand ca adversarele sale din Europa gasesc intelegere la astfel de solicitari.M.D.