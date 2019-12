Reactia lui Dan Petrescu dupa calificarea lui CFR Cluj in primavara europeana

Ziare.

"Cei de la Celtic au facut ceva schimbari, dar meciul a fost foarte echilibrat in prima repriza, nu s-a vazut prea mare diferenta intre noi. In schimb, in repriza a doua, jucam mereu mai bine. Suntem bine pregatiti fizic, am jucatori care stiu ce sa faca atunci cand sunt spatii.Puteam marca 4-5 goluri in aceasta seara. Sa faci 12 puncte, sincer nu credeam. Asta arata ca daca muncesti, daca iti doresti poti sa realizezi orice in viata. Am facut multe sedinte, sunt convins ca jucatorii sunt plictisiti. Sunt foarte obositi, dar trebuie sa faca un efort sa castigam ultimele doua meciuri din campionat", a spus Petrescu la Digi Sport.Amintim ca CFR Cluj s-a calificat in 16-imile Europa League dupa ce a castigat partida decisiva cu Celtic Glasgow , scor 2-0.CFR Cluj incheie astfel Grupa E cu 12 puncte, pe locul 2, la un punct in spatele lui Celtic. Lazio a incheiat pe 3, cu 6 puncte, iar Rennes pe 4, cu 4 puncte.Ardelenii isi vor afla adversara din 16-imi luni, de la ora 14:00, in direct pe Ziare.com.C.S.