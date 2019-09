Reactia lui Dan Petrescu dupa victoria lui CFR Cluj din meciul cu Lazio Roma

Ziare.

com

Antrenorul campioanei a explicat de ce a schimbat sistemul de joc si motivul pentru care l-a lasat rezerva pe Billel Omrani."A fost un meci cu intensitate maxima. Din pacate, in prima repriza echipa a suferit putin, poate si cu schimbarea sistemului. Am lucrat numai trei zile si ii inteleg pe jucatori. Dar, in acelasi timp, sistemul nu e cel mai important lucru in fotbal, ci atitudinea, spiritul. In prima repriza nu am avut o atitudine prea buna, dar si ei au o calitate incredibila. Golul marcat de Deac a venit la timp pentru noi.Daca el rata, era greu pentru ca as fi schimbat ceva la pauza. In repriza a doua toata echipa a schimbat putin nivelul. Omrani a intrat bine ca atitudine, dar a ratat prea mult, n-ai voie sa faci asta la un asemenea nivel. Cred ca nu este concentrat mereu, de asta a si pierdut echipa. Nu s-a antrenat cum trebuie, de asta a si pierdut echipa. Am vorbit cu el, i-am zis ca daca nu se antreneaza o sa stea pe banca. Bine ca a iesit bine, ma bucur si pentru echipa", a spus Dan Petrescu la Look Plus.Amintim ca formatia din Gruia a obtinut o victorie mare in prima etapa a grupelor Europa League , scor 2-1, in meciul cu italienii de la Lazio Roma.Ardelenii au avut astfel un start excelent in grupele Europa League si conduc in grupa E, cu 3 puncte. In cealalta partida din grupa, Rennes si Celtic au terminat la egalitate, scor 1-1.Etapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa la Celtic, pe 3 octombrie de la ora 22:00, iar Lazio va primi vizita lui Rennes.C.S.