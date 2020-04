Revenire neasteptata la CFR Cluj

Ziare.

Conform Prosport , mijlocasul argentinian Emmanuel Culio e aproape de a reveni la gruparea din Gruia!Informatia vine ca o mare surpriza dupa ce Culio a decis in decembrie sa se intoarca in Argentina, despartindu-se de clujeni in lacrimi.Sursa citata noteaza ca "Eroul de la Roma" l-a sunat zilele trecute pe antrenor si l-a intrebat daca il primeste inapoi la CFR. Culio a primit raspuns favorabil din partea antrenorului si a conducerii si este asteptat sa revina in Romania.Anul acesta, Culio a evoluat pentru Quilmes Atletico, in liga secunda.Emmanuel Culio (36 de ani) a jucat la CFR Cluj in doua perioada: 2007-2011 si 2017-2020.