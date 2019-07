Rezervele lui CFR Cluj trec greu de Dinamo in Liga 1

Ziare.

A fost o partida spectaculoasa, dominata de "feroviari", dinamovistii avand din nou o evolutie stearsa. Dan Petrescu a inceput derbiul cu Dinamo trimitand in teren jucatorii care nu prea prind in mod normal primul "11", el menajand titularii pentru preliminariile Champions League Chiar si asa CFR a dominat si a ratat ocazii importante prin Costache, Luis Aurelio sau Cestor.Golul a fost marcat de golgheterul Omrani, trimis in teren la pauza, dintr-un penalti obtinut de Cestor.Cu sapte puncte dupa trei partide, echipa din Gruia este lider provizoriu in clasamentul Ligii 1.CFR Cluj: Arlauskis - Butean, A. Muresan, Cestor, Peteleu - Itu, Hoban, L. Aurelio - M. Pereira, V. Costache, A. PaunRezerve: Vatca, Susic, Burca, Sylla, Petrila, Mailat, OmraniAntrenor: Dan PetrescuDinamo: Piscitelli -De Moura, Bejan, R. Grigore, Sin - Mrzljak, Rauta, I. Filip - Sorescu, Montini, MoldoveanuRezerve: Straton, Klimavicius, Ciobotariu, A. MIhaiu, G. Cretu, D. Popa, BruAntrenor: Sebastian MogaM.D.