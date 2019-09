Rezultatele adversarelor lui CFR Cluj in Europa League in acest week-end. Ce scoruri au inregistrat Celtic, Rennes si Lazio

Ziare.

E vorba de Lazio, Rennes si Celtic Glasgow , scotienii fiind o mai veche "cunostinta" a clujenilor, inca de pe timpul turului III preliminar din Champions League De altfel, Celtic e si singura formatie care a castigat din cele 3 de mai sus. "Alb-verzii" au castigat cu 1-0 in deplasare la modesta Hamilton. Forrest a marcat unicul gol al partidei in minutul 4.Celtic conduce cu autoritate clasamentul in Scotia cu 15 puncte, la trei peste rivala Rangers.Mai departe, Rennes este formatia din Franta care a remizat sambata in deplasare la Brest, scor 0-0. Echipa in negru si rosu este pe locul 2 in Ligue 1, cu 10 puncte, la doua distanta de lidera PSG In fine, Lazio, echipa care va ajunge joi in Romania pentru primul meci din faza grupelor UEL, s-a facut de ras pe terenul codasei Spal, scor 1-2. Immobile a marcat primul gol in minutul 17, dar Spal a intors dupa pauza, golurile fiind marcate de Petagna (63) si Kurtic (90+2), aceasta fiind prima victorie din sezon pentru micuta echipa.Lazio nu a avut niciun sut pe poarta in repriza secunda a partidei cu Spal.Antrenorul Simone Inzaghi a folosit urmatoarea formula:Romanul Stefan Radu a fost titular si integralist, incasand si un galben in minutul 79.CFR Cluj - Lazio are loc joi, de la ora 19.55, meci LIVE pe Ziare.com. In acelasi timp are loc in grupa E partida Rennes - Celtic.