Salariu urias pentru Dan Petrescu la CFR Cluj: Iata cat castiga dupa prelungirea contractului

Ziare.

com

Ardelenii au anuntat sambata ca l-au convins pe Petrescu sa semneze un contract valabil pana in 2022.Modificarea contractului a adus de la sine si o marire salariala, iar Petrescu va incasa 1.8 milioane de euro pe sezon, cu tot cu bonusuri de performanta, conform ProSport Petrescu este astfel cel mai bine platit antrenor din Liga 1 , in conditiile in care niciun alt antrenor nu primeste mai mult de 120 de mii de euro pe an.Contractul lui Dan Petrescu la CFR Cluj va expira in vara anului 2022.De asemenea, in noua intelegere a fost stipulata si o clauza de reziliere valabila pentru ambele parti.C.S.