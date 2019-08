Scandal inaintea meciului dintre CFR Cluj si Celtic: Scotienii, revoltati de o practica romaneasca

Ziare.

Oficialii campioanei Scotiei sunt revoltati dupa ce-au aflat ca fanii echipei infiintate acum 131 de ani trebuia sa plateasca 36 de lire sterline pentru un bilet la meciul de miercuri, in timp ce pretul unui tichet pentru fanii gazdelor e de doar 5 lire sterline!"Asta reprezinta o crestere de 700%", scrie The Scottish Sun , care anunta ca oficialii lui Celtic vor cere returnarea banilor pentru fanii scotieni.Daca organizatorii nu vor accepta, Celtic ameninta ca va reclama aceasta situatie la UEFA.Prima mansa a duelului dintre CFR Cluj si Celtic Glasgow, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa miercuri seara, de la ora 21:00, in Gruia.Partida va fi transmisa, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.I.G.