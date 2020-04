Scandal monstru la CFR Cluj: Alin Minteuan ii pune la zid pe conducatori si ii raspunde lui Dan Petrescu

Ziare.

Antrenorul secund spune ca informatiile aparute in presa sunt eronate si ca supararea sefilor lui CFR Cluj porneste de la faptul ca el n-a acceptat inca odata sa amane primele de joc pe care le are de primit din 2019, nu ca i s-ar fi propus esalonarea salariilor si n-ar fi acceptat."Normal ca s-au suparat ca mi-am cerut drepturile, care sunt de anul trecut. E vorba despre primele de joc din iulie. Licenta se face pe anul 2019. Primele de joc ale anului 2019. Eu am renuntat la o parte si mi-am facut o alta hartie in februarie", a spus Minteuan pentru Prosport Dan Petrescu s-a declarat dezamagit de Alin Minteaun, insa secundul sustine ca nu i-a promis nimic."Petrescu trebuie sa citeasca printre randuri. Minteuan Alin n-a promis niciodata nimic si nu s-a sucit. Am fost capitan de echipa, nu 'papa lapte'. L-am sunat sa-i spun si lui personal, dar nu raspunde la telefon. Daca el a inteles asa, e treba lui, dar n-am promis nimic. Daca tot au vrut sa-mi prelungeasca contractul trebuiau sa ma cheme, nu sa ma cheme sa-mi aman primele pentru iulie. Dezinformeaza. E inadminisibil ce se intampla. Ei au vrut sa ma denigreze. Cate nu am facut pentru clubul asta? Cum isi permit?", a tunat Minteauan.De asemenea, Alin Minteauan a infirmat zvonul conform carui ar avea un salariu lunar de 10.000 de euro."Daca as avea jumatate din suma aia ar fi ceva extraordinar. Cum credeti ca poate castiga un secund in Romania atatia bani?", a conchis acesta.Vezi si: CFR Cluj renunta la secundul Alin Minteuan: Gestul care l-a costat postul si reactia lui Dan Petrescu De-a lungul timpului, Alin Minteuan (43 de ani) a ocupat mai multe functii la CFR Cluj, fiind chiar si antrenor principal.Ca jucator, Minteuan a evoluat la gruparea din Gruia timp de 7 ani.