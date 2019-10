Scotienii acuza arbitrajul dupa meciul cu CFR Cluj: "E o prostie"

Ziare.

com

Mjallby a afirmat ca mijlocasul Damjan Djokovic trebuia eliminat in prima repriza pentru un cot in figura unui adversar."Sunt pentru duelurile fizice, dar asta este o prostie ce a facut! Este un cartonas rosu direct!", a spus Johan Mjallby la postul BT Sports.Acesta a fost completat de fostul jucator al lui Rangers, Kenny Miller. "Tusierul a ratat momentul, la fel si centralul", a comentat si Miller. CFR Cluj a fost invinsa de Celtic Glasgow , scor 2-0, intr-un meci din grupa E a Europa League In celalalt meci din grupa E, Lazio a invins Rennes cu 2-1. Clasamentul grupei arata astfel: 1. Celtic 4 puncte, 2. CFR Cluj 3p, 3. Lazio 3p, 4. Rennes 1pEtapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa pe terenul lui Rennes, pe 24 octombrie de la ora 22:00.C.S.